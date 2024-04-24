В Ярцеве из-за атаки беспилотников отключили свет и воду

Ликвидация ЧС и тушение пожара в городе Смоленской области продолжаются В микрорайоне «Старое Ярцево» одноименного райцентра Смоленской области, также подвергшегося этой ночью нападению украинских БПЛА, частично отключили электро- и водоснабжение.