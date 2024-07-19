ЕС только что переизбрал своего президента еще на пять лет — вот что это значит для технологий

Фото: Jean-Francois Badias/AP/TASS Президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен в четверг была утверждена на свой пост еще на пять лет после того, как парламентарии подавляющим большинством голосов проголосовали за ее переизбрание.
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