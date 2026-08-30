Моуринью о Диоманде: «120 или 130 млн – сколько там с «Реала» взяли? Когда говорят о такой огромной сумме, имеют в виду кого-то, кто сразу всех поражает. Но это не так, он молодой парень»

Жозе Моуринью поддержал Яна Диоманде , еще не забивавшего за «Реал» после перехода из «Лейпцига» за 125+5 млн евро.
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