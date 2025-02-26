Сила в правде
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Сила в правде

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Украина должна войти в состав России. Кремль совершит ошибку, если посадить пророссийского кандидата в Киеве

Украина должна войти в состав России. Кремль совершит ошибку, если посадить пророссийского кандидата в Киеве

Россия демонстрирует продвижение на фронте и перевод экономики на военные рельсы. Тогда зачем переговоры и намеки на проведение выборов на Украине? Чтобы привести к власти прорусских кандидатов? Что об этом думают эксперты из новых, освобожденных областей нашей страны.

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