Украина должна войти в состав России. Кремль совершит ошибку, если посадить пророссийского кандидата в Киеве

Россия демонстрирует продвижение на фронте и перевод экономики на военные рельсы. Тогда зачем переговоры и намеки на проведение выборов на Украине? Чтобы привести к власти прорусских кандидатов? Что об этом думают эксперты из новых, освобожденных областей нашей страны.