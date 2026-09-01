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Украинский фронт, главное за сутки: Укро-ПВО сдохла — удары по Киеву и Одессе превратились в избиение. Купянск возвращается домой

Украинский фронт, главное за сутки: Укро-ПВО сдохла — удары по Киеву и Одессе превратились в избиение. Купянск возвращается домой

    1650-й день спецоперации. В Польше загорелся завод, где производят дроны для бандеровцев Армия России владеет инициативой на всех участках фронта.

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ШКИПЕР

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