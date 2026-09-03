Хегсет сообщил, что война с Ираном может затянуться до 2027 года."Тегеран за 3 дня". Итоги.Ретроспектива.
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