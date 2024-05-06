Здание с колоннами на Таврической улице признали неисторическим

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ООО «Трест 101 Сервис» и установил, что принадлежащее компании с 2008 года нежилое здание на Таврической улице не является историческим объектом.
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