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Девочка-подросток и мужчина погибли в Севастополе в результате атаки БПЛА

Девочка-подросток и мужчина погибли в Севастополе в результате атаки БПЛА

За прошедшую ночь и ранним утром подразделения вооружённых сил, авиация, противовоздушная оборона, а также мобильные огневые группы отбили три атаки ВСУ на Севастополь.

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