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Курские новости

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Командир «Ахмата» сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ под Курском

Командир «Ахмата» сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ под Курском

Военнослужащие российских войск ведут наступательные действия и двигаются вперед на более чем 10 направлениях в курском приграничье, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

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