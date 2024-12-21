Правительство Испании хочет запретить подслащенные напитки в школьных столовых

В четверг правительство Испании объявило о ряде мер, направленных на улучшение качества питания в школьных столовых и предусматривающих запрет на подслащенные напитки и обязательное предоставление учащимся фруктов и овощей каждый день.
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