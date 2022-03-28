В Сахалинской области полицейские провели экскурсию и показательные выступления для подростков

Сотрудники полиции приняли юных гостей из «Центра автономных инициатив», состоящих на различных формах учета с целью нравственного воспитания и развития гражданской активности молодежи.
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