Песков: отмена запрета на экспорт нефтепродуктов зависит от рынка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос снятия запрета на экспорт нефтепродуктов возникнет при полном насыщении внутреннего рынка.
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