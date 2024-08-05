Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ещё раз про логику и дышло.

Ещё раз про логику и дышло.

Хорошо, что есть читатели с чувством юмора, способные различать иронию и сарказм как в словах, так и между строк и не покупаться на якобы манипуляции, которые им мерещатся, а потом с серьёзным видом пинать автора.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У  каждого  такая  логика  ,  которая  ему    ВЫГОДНА  .
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