Начатая год назад специальная военная операция дала понять, что однополярный мир остался в прошлом. Сейчас Россия вздыхает полной грудью, сбрасывая цепи в виде международных обязательств, конвенций и резолюций, избавляясь от навязанных ценностей.
Начатая год назад специальная военная операция дала понять, что однополярный мир остался в прошлом. Сейчас Россия вздыхает полной грудью, сбрасывая цепи в виде международных обязательств, конвенций и резолюций, избавляясь от навязанных ценностей.
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