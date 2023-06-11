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Петр Толстой: День России приобрел новый смысл для жителей страны

Петр Толстой: День России приобрел новый смысл для жителей страны

Начатая год назад специальная военная операция дала понять, что однополярный мир остался в прошлом. Сейчас Россия вздыхает полной грудью, сбрасывая цепи в виде международных обязательств, конвенций и резолюций, избавляясь от навязанных ценностей.

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