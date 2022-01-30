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WP: мир столкнется с большими проблемами в случае жестких санкций против России

WP: мир столкнется с большими проблемами в случае жестких санкций против России

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКремль. Архивное фотоЧитать ria.ru в Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.

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