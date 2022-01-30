WP: мир столкнется с большими проблемами в случае жестких санкций против России

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКремль. Архивное фотоЧитать ria.ru в Планету ждут серьезные экономические последствия, если против России введут жесткие санкции, говорится в прогнозе обозревателя Washington Post Энтони Файолы.