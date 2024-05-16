Классический суп харчо из говядины с рисом

Суп харчо из говядины – традиционное грузинское блюдо, хорошо известное за пределами Грузии. На это есть веская причина – блюдо это исключительно вкусное, имеющее характерный насыщенный вкус благодаря входящей в него смеси специй хмели-сунели.
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