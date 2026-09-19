АНТИФАШИСТ Скончалась журналистка Наташа Рей, которая вела расследование о поле супруги Макрона Во Франции скончалась журналистка Наташа Рей, которая вела расследование о половой принадлежности супруги президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит.
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