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Газета.ру

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Более 70% молодых семей хотели бы жить за городом

Более 70% молодых семей хотели бы жить за городом

Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, проведенного компанией BN Group, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов.

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