life style

Западу после зачистки Украины от населения нужна любая могилизация стран вокруг России! Превращение подготовленных и купленных элит в марионеток для подготовки очередного нападения на РФ. Грузинам стоило бы поизучать историю Грузии и Георгиевского трактата