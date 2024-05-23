В Грузии сообщили о требованиях Запада открыть второй фронт против России

Заявление сделал Ираклий Кобахидзе Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реакцию Запада на принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России, пишет «Интерфакс».
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