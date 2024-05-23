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Петербургский дневник

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В Грузии сообщили о требованиях Запада открыть второй фронт против России

В Грузии сообщили о требованиях Запада открыть второй фронт против России

Заявление сделал Ираклий Кобахидзе Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реакцию Запада на принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» против России, пишет «Интерфакс».

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Комментарии
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саша пупкин
Дык грузия уже пробовала)))
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16 час.
life style
Западу после зачистки Украины от населения нужна любая могилизация стран вокруг России!  Превращение подготовленных и купленных элит в марионеток для подготовки очередного нападения на РФ.  Грузинам стоило бы поизучать историю Грузии и Георгиевского трактата
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16 час.

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