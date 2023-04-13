Военное обозрение

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Бывший агент ФБР допустил, что утечка документов Пентагона могла быть организована для дезинформации России

Бывший агент ФБР допустил, что утечка документов Пентагона могла быть организована для дезинформации России

Бывший агент Федерального бюро расследований США Колин Роули допустил, что американские власти могли организовать недавние утечки секретных документов Пентагона.

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