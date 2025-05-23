Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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