Гусары! Не ржать!

Кто и зачем пугает Запад мирным российским газопроводом в Балтийском море Намерена ли Россия использовать достраиваемый ею в балтийских глубинах газопровод «Северный поток-2» в военных целях? На первый взгляд, это достаточно абсурдное предположение.