Закон и Порядок

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Гусары! Не ржать!

Гусары! Не ржать!

Кто и зачем пугает Запад мирным российским газопроводом в Балтийском море Намерена ли Россия использовать достраиваемый ею в балтийских глубинах газопровод «Северный поток-2» в военных целях?  На первый взгляд, это достаточно абсурдное предположение.

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