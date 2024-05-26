«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в финальной серии Запада

«Даллас» на домашней арене одержал первую победу над «Эдмонтоном». В ночь на 26 мая в Далласе (штат Техас, США) прошел второй матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Даллас Старз» принимали «Эдмонтон Ойлерз».