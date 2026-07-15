Не ждите идеального момента… Берите момент и делайте его идеальным )🎀 📸 В. Лукьянова.
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Не ждите идеального момента… Берите момент и делайте его идеальным )🎀 📸 В. Лукьянова.
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