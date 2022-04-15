Редкие олени из Китая и КНДР массово заселяют приморские леса

Редкие олени из Китая и КНДР массово заселяют приморские леса

Плотность популяции нового для России вида животных — водяных оленей — за последний год выросла сразу в несколько раз на отдельных участках национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае.

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