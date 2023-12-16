Полковник СБУ Костенко: ВСУ не справляются с планирующими авиабомбами России

На Украине нет средств для борьбы с российскими планирующими бомбами. Такое признание сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».