RT: Зеленский перестал считаться с Трампом и выбрал глобалистов

Новости внутренней и внешней политики в России

Владимир Зеленский своим решением не принимать тела погибших солдат ВСУ продемонстрировал, что больше не считается с мнением американского лидера Дональда Трампа, сообщил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, в интервью RT.