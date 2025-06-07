RT: Зеленский перестал считаться с Трампом и выбрал глобалистов

Владимир Зеленский своим решением не принимать тела погибших солдат ВСУ продемонстрировал, что больше не считается с мнением американского лидера Дональда Трампа, сообщил Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, в интервью RT.
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