США продолжают подготовку к масштабным боевым действиям против Ирана

Американские военные разрабатывают планы на случай возобновления полномасштабной кампании, однако 24 июля президент Дональд Трамп впервые за 13 дней не санкционировал новые удары, сообщил Axios в воскресенье, 26 июля 2026 года.
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