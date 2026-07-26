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Журнал «Профиль»

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США продолжают подготовку к масштабным боевым действиям против Ирана

Американские военные разрабатывают планы на случай возобновления полномасштабной кампании, однако 24 июля президент Дональд Трамп впервые за 13 дней не санкционировал новые удары, сообщил Axios в воскресенье, 26 июля 2026 года.

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