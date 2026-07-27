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Царьград

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Bloomberg: Румыния выслала русского дипломата из-за инцидентов с БПЛА

Bloomberg: Румыния выслала русского дипломата из-за инцидентов с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение выслать русского дипломата. Меры связаны с инцидентами на территории Румынии, где были замечены беспилотные летательные аппараты, участвующие в украинском конфликте, сообщает Bloomberg в понедельник.

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