Bloomberg: Румыния выслала русского дипломата из-за инцидентов с БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение выслать русского дипломата. Меры связаны с инцидентами на территории Румынии, где были замечены беспилотные летательные аппараты, участвующие в украинском конфликте, сообщает Bloomberg в понедельник.
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