Име Удока – о перепалке с Карри: «Обычная дружеская беседа»

Сегодня «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» – 106:96. – Как вам понравился ответ Алперена на провокации Грина? – Он справился очень хорошо, не поддался на провокации, а затем атаковал агрессивно в нападении и прибавил в защите.