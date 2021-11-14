"Тайфун" на выезде проиграл одному из аутсайдеров МХЛ

Хоккейный "Тайфун" в матче регулярно сезона МХЛ проиграл "Атланту" из Мытищ. Отставание владивостокской команды от зоны плей-офф выросло до шести очков, сообщает ИА UssurMedia.

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