Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба за первые восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает «Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба за первые восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает «Mash на спорте».
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