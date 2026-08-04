Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба за первые восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает «Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба за первые восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает «Mash на спорте».