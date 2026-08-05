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FiNE NEWS

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Минобороны РФ назвало цели ночного удара по объектам на Украине 5 августа

Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа российские войска провели массированный удар по ряду транспортно-логистических и распределительных объектов на территории Украины, в частности в Киеве и Киевской области.

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