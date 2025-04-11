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Китай

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Россия и США решили оперативно проработать предложения, высказанные во втором раунде консультаций в Стамбуле -- МИД РФ

Москва, 10 апреля /Синьхуа/ -- Россия и США приняли решение оперативно проработать предложения, высказанные во втором раунде двусторонних консультаций в турецком Стамбуле, сообщило в четверг Министерство иностранных дел РФ.

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