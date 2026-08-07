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Лютова о Горине: «Пока что он для нас все. Он наш менеджер, спонсор, тренер и просто замечательный человек»

Кристина Лютова рассказала, кто помог ей развиваться в теннисе после переезда из России.  Россиянка вместе с семьей переехала в США, когда ей было десять лет.

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