Дела, приметы и традиции 16 января: Что можно и что не рекомендуется делать в день святых Гордия и Малахии и Гордеев День Юлия Пономарева16 января на Руси отмечался Гордеев день и Малахов день, в суете Святок, когда таинственная дымка закутывала землю в вуаль мистики и страха.
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