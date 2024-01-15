Дела, приметы и традиции 16 января: Что можно и что не рекомендуется делать в день святых Гордия и Малахии и Гордеев День Юлия Пономарева16 января на Руси отмечался Гордеев день и Малахов день, в суете Святок, когда таинственная дымка закутывала землю в вуаль мистики и страха.