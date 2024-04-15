Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?

«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?

«Русских обижать нельзя». .Ресторан на побережье советует отведать пельмени и окрошку на «домашнем квасе».

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Людям хочется тепла, моря. В России мало тёплых мест. Очень мало. Может климат изменится? Или придумают искусственный климат и городские тёплые курорты. Сидишь в теплом бассейне, пьешь сок и наблюдаешь и слушаешь как метёт и завывает метель. Красота!!!!
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11 час.
М
Мария
В нынешней обстановке в неспокойном мире, пожалуй, целесообразнее, действительно слушать дома завывание метели, чем шастать по зарубежным экзотическим деревням. А, если серьёзно, то дома тоже хорошо.
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10 час.
Людмила Свириденко
Оно и видно, обижают все, кому не лень, а мы только мемекаем. Ну, разве вот Шри-Ланка радует)))))).
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9 час.

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