«Русских обижать нельзя». .Ресторан на побережье советует отведать пельмени и окрошку на «домашнем квасе».
«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Людям хочется тепла, моря. В России мало тёплых мест. Очень мало. Может климат изменится? Или придумают искусственный климат и городские тёплые курорты. Сидишь в теплом бассейне, пьешь сок и наблюдаешь и слушаешь как метёт и завывает метель. Красота!!!!
Ответить
11 час.
М
Мария
В нынешней обстановке в неспокойном мире, пожалуй, целесообразнее, действительно слушать дома завывание метели, чем шастать по зарубежным экзотическим деревням. А, если серьёзно, то дома тоже хорошо.
Ответить
10 час.
Людмила Свириденко
Оно и видно, обижают все, кому не лень, а мы только мемекаем. Ну, разве вот Шри-Ланка радует)))))).
Ответить
9 час.
Свежие комментарии