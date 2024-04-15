«Русских обижать нельзя». Почему выгоднее быть другом, чем врагом России?

TF Tatyana Fedotova Людям хочется тепла, моря. В России мало тёплых мест. Очень мало. Может климат изменится? Или придумают искусственный климат и городские тёплые курорты. Сидишь в теплом бассейне, пьешь сок и наблюдаешь и слушаешь как метёт и завывает метель. Красота!!!!

М Мария В нынешней обстановке в неспокойном мире, пожалуй, целесообразнее, действительно слушать дома завывание метели, чем шастать по зарубежным экзотическим деревням. А, если серьёзно, то дома тоже хорошо.