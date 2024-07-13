Минсельхоз США выделил $110 млн на расширение переработки мяса

В общей сложности $110 млн (9,65 млрд руб.) в виде грантов получат 50 независимых мясопереработчиков в США для открытия бизнеса или расширения перерабатывающих мощностей, 12 июля сообщает новостной портал Agriculture.
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