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Батлпасы в Suicide Squad, открытая бета Skull & Bones, настолка по Киберпанку, скейтерский рогалик…

Батлпасы в Suicide Squad, открытая бета Skull & Bones, настолка по Киберпанку, скейтерский рогалик…

Apple разрешит сторонние магазины в Евросоюзе, но введёт налог на установки в духе Unity; один из разработчиков Stardew Valley представил новую собственную игру — Sunkissed City; настольную Cyberpunk 2077: Gangs of Night City издадут в России; в Suicide Squad: Kill the Justice League будут «батлпасы» и сюжетные DLC; Skull & Bones получит ещё одну «бету» перед релизом; скейтерский рогалик Helskate готовится к вых .

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