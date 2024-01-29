Батлпасы в Suicide Squad, открытая бета Skull & Bones, настолка по Киберпанку, скейтерский рогалик…

Apple разрешит сторонние магазины в Евросоюзе, но введёт налог на установки в духе Unity; один из разработчиков Stardew Valley представил новую собственную игру — Sunkissed City; настольную Cyberpunk 2077: Gangs of Night City издадут в России; в Suicide Squad: Kill the Justice League будут «батлпасы» и сюжетные DLC; Skull & Bones получит ещё одну «бету» перед релизом; скейтерский рогалик Helskate готовится к вых .