В Переделкине откроется гастрономическая улица

Гастрономическое пространство с модными ресторанами, стильными кофейнями и концептуальными стритфудами от известных московских рестораторов появится рядом с метро «Новопеределкино» и займет первые этажи нового жилого кластера «Родина Переделкино».
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