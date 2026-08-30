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Север Пресс

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На Крымском мосту после закрытия образовалась пробка

На Крымском мосту после закрытия образовалась пробка

Днем 30 августа со стороны на Крымском мосту образовалась большая пробка. Об этом сообщил официальный канал с оперативной информацией о ситуации на объекте.

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