Сила в правде
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Сила в правде

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Цифровые решения для девелоперов и управляющих компаний: как меняется работа с жилым фондом

Цифровые решения для девелоперов и управляющих компаний: как меняется работа с жилым фондом

Как цифровые платформы объединяют застройщиков, управляющие компании и жителей в единую среду. Практический анализ экосистемы: от автоматизации приёмки квартир и диспетчеризации до умного дома, предиктивной аналитики и снижения расходов бизнеса.

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