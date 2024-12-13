Мэрия Братска присоединилась ко всероссийской акции «Ёлка желаний»

Администрация Братска присоединилась к всероссийской акции «Ёлка желаний». Свои заветные мечты записали воспитанники Центра помощи детям, социально-реабилитационного центра «Малютка», а также ребятишки из категории социально уязвимых семей.
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