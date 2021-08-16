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Сценарист «Чернобыля» экранизирует игру The Last of Us

Сценарист «Чернобыля» экранизирует игру The Last of Us

Сценарист и продюсер Крэйг Мэйзин займется экранизацией культовой игры The Last of Us. Мэйзин займет режиссерское кресло в проекте и создаст один из десяти эпизодов первого сезона сериала «Один из нас», передает «Федеральное агентство новостей».

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