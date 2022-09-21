Синоптик Синенков спрогнозировал дату наступления заморозков в Центральной России

Наступление заморозков в Центральной части России в ближайшее время не ожидается. Наиболее вероятным моментом их наступления являются первые числа октября, сообщил в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Наступление заморозков в Центральной части России в ближайшее время не ожидается. Наиболее вероятным моментом их наступления являются первые числа октября, сообщил в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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