Мощный удар баллистическими ракетами по Киеву, Вагнер «приземлили» самолет ВСУ, : ракетные удары и где прозвучали взрывы в Украине на 1 июня Юлия СоколоваМощный удар баллистическими ракетами по Киеву, прозвучало более 10 взрывов за несколько минут.