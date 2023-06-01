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Мощный удар баллистическими ракетами по Киеву, Вагнер «приземлили» самолет ВСУ, : ракетные удары и где прозвучали взрывы в Украине на 1 июня

Мощный удар баллистическими ракетами по Киеву, Вагнер «приземлили» самолет ВСУ, : ракетные удары и где прозвучали взрывы в Украине на 1 июня

Мощный удар баллистическими ракетами по Киеву, Вагнер «приземлили» самолет ВСУ, : ракетные удары и где прозвучали взрывы в Украине на 1 июня Юлия СоколоваМощный удар баллистическими ракетами по Киеву, прозвучало более 10 взрывов за несколько минут.

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