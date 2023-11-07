Рекордный рост акций региональных банков прервал случай в штате Айова

Акции региональных банков упали в понедельник после сильного роста на прошлой неделе. Эти бумаги собраны в специальный отраслевой ETF SPDR S&P (KRE), стоимость пая которого снизилась на 1,7% во второй половине дня, но завершила сессию падением на 0,62%.