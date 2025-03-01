Три угрозы, способные привести к гибели человечества: демографический коллапс, нанотехнологии и гамма-излучение Ирина ВальковаНаучные исследования и прогнозы о будущем Земли и человечества зачастую кажутся далекими и не слишком ужасающими, но тем не менее ученые предупреждают о нескольких серьезных угрозах, которые, хотя и выглядят безобидно, могут привести к катастрофическим последствиям.