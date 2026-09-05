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Царьград

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Европа сгорит в огне, который никому не под силу остановить: Много веков это пророчество пугало Запад – и вот теперь сбывается

Европа сгорит в огне, который никому не под силу остановить: Много веков это пророчество пугало Запад – и вот теперь сбывается

Нынешний год для Европы получился грозным предупреждением. Аномальная жара унесла тысячи жизней, спалила часть энергетической инфраструктуры и долгое время служила темой номер один для мировых СМИ.

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