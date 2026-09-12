Фигуристка Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушения ПДД

Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушения ПДД, сообщает Mash на спорте.
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