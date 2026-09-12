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Газета.ру

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Фигуристка Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушения ПДД

Фигуристка Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушения ПДД

Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушения ПДД, сообщает Mash на спорте.

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